Facebookis levib kiitus kaitseväelaste kohta, kes Viljandis Männimäe poe juures hätta jäänud proual aitasid sõidukil rehvi vahetada.

"11.11 pidi olema maagiline päev. Oligi! Väljusin pisut enne sulgemist Männimäe Selverist. Autosid parklas polnud, oli ainult üks punane auto minu auto kõrval ja punase auto kõrval kaitseväelase vormis noormees, nimega Viks (lugesin selle nime tema rinnasildilt). Ja see noormees ütles, me ootasime teid, et öelda: teie auto tagumine rehv on täiesti tühi," kirjeldab proua, et tema jaoks oli see päris ehmatav, kuna rehvi vahetamisega ta ilmselt hakkama ei saa.

"Siis väljus autost veel kolm noormeest ja kaitseväelane küsis, kas ma tahaksin, et nad mind aitaksid. Ma vastasin, et ei söanda seda tõesti paluda. Kaitseväelase vormis noormees ütles, et ta peab minu abistamist enda kohuseks juba seetõttu, et kannab kaitseväelase vormi! Ja nad vahetasid minu rehvi 10 minutiga. Need, kes ei usu ingleid, pidage silmas, et nad ei ilmugi alati tiibade lehvides ja valges rüüs. Mõnikord kannavad nad kaitseväelase vormi ja neil on veel kaasas kolm päris tavalise noormehe välimusega abiinglit. Olge te tänatud abi eest. Olen õnnelik, et inglid ongi olemas :). Meie ümber on niipalju headust ja abivalmidust," tänab naine oma abistajaid.