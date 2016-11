Venemaa piirivalvurid pidasid Rostovi oblastis piiril kinni Ukraina sõjaväelase, kes palus Venemaalt poliitilist varjupaika, teatas Interfaxile rajooni korrakaitseorgani allikas.

Piiril peeti kinni Ukraina sõjajõudude reamees Jevgeni Sergijenko. Ta ütles, et ei kavatsenud end varjata, ületas piiri sihilikult, et alistuda Vene piirivalvuritele, edastas allikas.

Sergijenko teatas, et otsustas põgeneda pärast seda, kui sai teada, et tema väeosa kavatsetakse saata Donetskisse eesliinile. Mees ütles, et ei tahtnud omade vastu sõdida ja seepärast otsustas paluda Venemaalt poliitilist varjupaika. Interfax teatas, et tal puudub seni juhtumi osas ametlik kommentaar.