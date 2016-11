USA president Barack Obama ütles oma esimesel valimisjärgsel pressikonverentsil, et tema vabariiklasest järeltulija Donald Trump avaldas toetust "tugevale NATOle" ning see on ka sõnum, mille ta viib välisriikide liidritele, kui ta sellel nädalal oma ametiaja viimasele ringreisile läheb, vahendas ERRi uudisteportaal CNNi, AFPd jt.

"Kui ma valimiste võitjaga rääkisin, pööras ta suurt tähelepanu meie strateegilistele liitlassuhetele. Seega – üks sõnumitest, mille ma edastada saan, on tema pühendumine NATOle ja Atlandi-ülesele liitlassuhtele," selgitas Obama.

Demokraatliku Partei esindajast riigipea avaldas ka arvamust, et Ameerika Ühendriigid peavad olema ka edaspidi "lootuse majakaks".

Samuti rõhutas Obama oma administratsiooni töötajatele, et neil on põhjust uhke olla, sest hetkel kui nad "võtmed üle annavad, on auto päris heas korras".