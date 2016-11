USA uueks presidendiks valitud Donald Trump ja Venemaa president Vladimir Putin vestlesid täna telefoni teel, teatas Kremli pressiteenistus.

Putin soovis Trumpile edu valimisprogrammi elluviimisel ning ütles, et on valmis osalema uue administratsiooniga dialoogis, mis põhineb võrdsuse põhimõtetele, vahendas Interfax.

Trump väljendas Putinile oma imetlust öeldes, et ta "on olnud palju rohkem liider kui meie president“. Putin nimetas Trumpi väga väljapaistvaks ja kahtlemata andekaks isikuks, kirjutas BBC.

Kreml edastas, et Trump ja Putin vestlesid telefonikõne vältel Süüriast ning nõustusid, et praegused Vene-USA suhted on "äärmiselt ebarahuldavad“. Liidrid kinnitasid ühiste jõupingutuste vajadust võitluses äärmusluse ja rahvusvahelise terrorismi vastu.

Putini ja Trumpi jutuajamises oli kõne all ka tõsiasi, et 2017. aasta märgib 210 aasta möödumist mõlema riigi diplomaatiliste suhete loomisest, "mis iseenesest võiks ergutada naasmist pragmaatilisele ja vastastikku kasulikule koostööle“. Lepiti kokku, et jäädakse telefoniühendusse ning ollakse valmis tulevikus kohtuma.