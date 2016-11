Majast väljuv noorem naine elab samas trepikojas, kust surnu leiti. Kui küsida temalt, kas tegemist oli loomuliku või vägivaldse surmaga, arvab naine, et ilmselt löödi mees maha.

Esmaspäeva pärastlõunal seisab Sõle 58 maja ees politseiauto, mille taga on tumehall buss. Nii mõnelgi aknal võib näha uudistavaid majaelanikke.

Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Marie Aava kinnitab: "Nimetatud aadressilt leiti keskealise mehe surnukeha." Ta lisab, et kuriteo kahtlustamiseks siiski põhjust ei ole, sest surnukehal polnud vägivallale viitavaid tunnuseid.

Sõle 58 trepi peal seisab samas majas elav vanem naine, kes aitas politseinikel majja pääseda. Ta räägib, et lõuna ajal koridori minnes nägi ta seal lebamas 50–60aastast meest.

Lähemale minemata helistas ta politseisse, sest maaslamajat ta ära ei tundnud: välimuse järgi arvas naine, et tegemist on kodutuga. Naine kinnitab, et sama maja elanik mees kindlasti ei olnud.