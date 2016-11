Riigikohus tühistas Autorollo võlausaldajale, kütusefirma Port One omanikule Teet Järveküljele Harju maakohtu määratud 1000eurose trahvi Väino Pentuse delikaatsete isikuandmete ja muude kogutud tõendite avalikustamise eest.

Prokurör Maria Entsik on öelnud, et trahvimiseks esitas taotluse kohtualune Väino Pentuse advokaat Marko Kairjak seoses Teet Järvekülje esitatud väidetega pärast viimast istungit 10. märtsil Delfis ilmunud artiklis, on kirjutanud Eesti Päevaleht.

Harju maakohus rahuldas prokuröri taotluse ja määras Järveküljele 1000eurose trahvi. Trahvi ei tühistanud ka Tallinna ringkonnakohus.

Järvekülje kaitsja, vandeadvokaat Kristi Rande esitas edasikaebuse riigikohtule, kes nüüd nii maakohtu kui ka Tallinna ringkonnakohtu otsuse tühistas.

Riigikohus leidis, et trahvi määramise õigus on kriminaalasja arutaval kohtul üksnes paragrahvi alusel, mis puudutab kohtuistungi avalikkuse piiramist ehk kohus võib istungi kuulutada osaliselt või täielikult kinniseks.