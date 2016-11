Jõulupidude hooaeg on ukse ees ja tantsukingi saab läikima lööma hakata ka osa riigiametnikke. Olümpia hotellis, Balti jaama hoones, arhitektuurimuuseumis ja mujalgi peetavate ürituste eelarved küündivad ilmselt tuhandetesse eurodesse. Ent kes need peod kinni maksab, kas ametnikud või maksumaksjad?

TERVISEKS!: Kelle raha eest ametnikud jõulušampanjat joovad? (Vida Press)

Taavi Rõivas peab Stenbocki majas sahtlid varsti tühjaks tegema ja tema uhked vastuvõtud Eestis ja kaugemalgi jäävad minevikku. Ent sama katuse all tegutseb ka riigikantselei, mille töötajaskonnal on riigi rahakoti kulul aastas üks suurem pidu.

Riigikantselei kommunikatsioonijuht Kristiina Tiimus ütleb, et aastalõppu tähistatakse Balti jaama hoones. Muusikat mängib diskor, peokülalistel omaosalustasu pole. Eelarve on umbes 5800 eurot, mullune pidu maksis 5726,5 eurot.

Riigikogu kantselei peab jõulupidu kinomajas. Ürituse täpne sisu ja eelarve on veel selgumisel, ent kantselei kinnitab, et kindlasti on ka omaosalustasu (varem 10 eurot).