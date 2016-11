Mees tuleb koju varem kui harilikult. Naise juures on armuke. Naine tormab mehele prügiämbriga vastu:

"Kallis, kuni sa riidest lahti pole võtnud, vii palun prügiämber välja."

Sel ajal, kui mees prügiämbrit välja viib, ronib armuke tuletõrjeredelit pidi ülemisele korrusele. Hiljem lahkub ta märkamatult majast, sammub kodu poole ja mõtleb:

"Küll on ikka kaval naine!"

Armuke jõuab koju. Naine tuleb talle uksele vastu, prügiämber käes:

"Kallis, kuni sa riidest lahti pole võtnud, vii palun prügiämber välja."

Mees läheb prügiämbrit välja viima ja mõtleb:

"Küll mul on loll naine - kogu päeva istub kodus, aga prügiämbrit pole aega välja viia!"