"Mätta surmapäeval pidi meil olema kontsert Kohtla-Järvel, aga korraldajad ei tahtnud bändile maksta ja otsustasime, et me ei lähe sinna. Mätas oli sellest väga löödud ja hakkas jooma. Ja siis juhtus see õnnetus," meenutab Vennaskonna solist Tõnu Trubetsky traagilist novembripäeva, millest möödus eile täpselt kaks aastakümmet.

1996. aasta 14. novembri õhtul kell 18.55 jäi Ülari Ollik Tallinna–Pärnu maantee 25. kilomeetril Saue ligidal autorataste alla.

Lehed kirjutasid, et tumedasse rõivastunud mees astus kümne meetri laiuselt eraldusribalt ootamatult teele ette sõiduautole Volvo 460. Juht ei suutnud otsasõitu vältida. Vaid 31aastane muusik suri kohapeal.

21AASTASENA: Ülari Ollikut, punkarinimega Mätast, meenutavad tuttavad helde ja abivalmis mehena. Pilt on tehtud kümme aastat enne tema varajast lahkumist, 1986. aasta septembris. (Arno Saar)

Punkbänd Vennaskond, kellel oli äsja ilmunud kaheksas helikandja "Mina ja George", jättis plaadiesitluskontserdid katki. Ansambel mängis ainult Ülari ehk Mätta matustel 20. novembril Pärnamäe kalmistul. Esinemine sõbra ja bändikaaslase ärasaatmisel on olnud kindlasti üks raskemaid, möönab Tõnu Trubetsky.