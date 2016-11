"Nukuteatri näitlejad kiidavad, et uues saalis on väga hea akustika," lausub NUKU teatri uue saali sisekujundaja Maile Grünberg. "Ma olen uue NUKU teatrisaaliga tõesti väga rahul. Pidin väga tõsiselt mõtlema, mida teha algideega, et see on Ferdinand Veike saal. Algusest peale oli selge, et see ei saa olla tavaline ruum, vaid teistsugune."

Teistsugune, nagu Maile Grünberg koos tütar Elinaga kujundas, see 422kohaline saal ongi.

Maile Grünberg (Laura Oks)

"Mul on väga hea meel, sest ega sellist teist saali Eestis ikka ole," sõnab Maile, kui kirjeldab saali seinte valgusnooli, mille värvi saab vahetada. "See oli raske ülesanne, aga tulemuse üle olen päris uhke."

Nukuteatri vastne laiendus hõlmab 1400 ruutmeetrit. Punane ja must. Üksi fuajee paistab sisenejale ehtsa lavakujundusena, mis veel kohvikust ja klaasitud treppidest kõnelda.