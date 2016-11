Armastatud lauljast saab üks noortetantsupeo peategelasi.

"Ma olen tõesti liigutatud, et mind on kutsutud minu tööst täiesti erinevates asjades kaasa lööma," õhkab muusik Ivo Linna, kellel on järgmisel suvel kanda tähtis roll – Ivo kehastab noortetantsupeol üht peategelast, Vanaisa.

Järgmise aasta suvel peetakse Kalevi staadionil XII noorte tantsupidu. Tantsijad jutustavad Kalevi staadionil Friedrich Robert Faehlmanni muistendist "Koit ja Hämarik" inspiratsiooni saanud lugu päikeseaasta igavesest kordumisest.

Tantsupeo põhisõnum on rahvuskultuuri põhiväärtuste hoidmine ja põlvest põlve edasiandmine, mida väljendatakse Koidu ja Hämariku teekonnana neljas aastaajas ehk ühes aastaringis. Pärast katsumusi pärandab Vanaisa päikese ehk kullakera kandmise noortele.