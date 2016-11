Äärmusrühmitus Islamiriik saadab terroriste põgenike seas Euroopasse, hoiatas Saksa välisluure BND pühapäevalehes Welt am Sonntag. IMBUVAD EUROOPASSE: Saksamaa välisluure BND andmetel saadab äärmusrühmitus Islamiriik põgenike seas Euroopasse terroriste. (AFP / Scanpix) Saksamaa välisluure hoiatus oli ajastatud Pariisi terrorirünnakute esimesele aastapäevale. 13. novembril 2015 tapsid Islamiriigi terroristid Prantsusmaa pealinnas mitmes koordineeritud rünnakus 130 inimest. Haavatuid oli üle 300. Sest saati kehtib Prantsusmaal erakorraline olukord ja tõenäoliselt pikendatakse seda tuleva aasta jaanuaris demokraatia kaitsmise sildi all veel mitme kuu võrra.

See tähendab, et presidendivalimised aprillis ja mais peetakse erakorralise olukorra tingimustes. Saksa pühapäevalehe Welt am Sonntag andmetel saabus üheksa Pariisi rünnakutes osalenud terroristi Euroopasse põgenikena. Seejuures on terroristide tõenäoline pommimeister tänaseni vabaduses.

Pariisi terroristid tulid Euroopasse põgenikena Ta tuli 2015. oktoobris üle Balkani ja Austria Saksamaale. Teada on, et pommimeister kohtus ühes Ulmi linna hotellis Pariisi terrorirünnakute tõenäolise peakoordineerija Salah Abdeslamiga, kes vahistati 18. märtsil 2016 Belgia pealinnas Brüsselis. Märtsi lõpus toimetati Salah Abdeslam Pariisi lähistel Fleury-Merogis’is asuvasse Euroopa suurimasse vanglasse. Tõenäoline pommimeister on aga tänaseni vabaduses ja kõigi märkide järgi pöördunud tagasi Süüriasse. Welt am Sonntag kirjutab ka viitega uurimismaterjalidele, et paralleelselt Pariisi rünnakutega plaanisid terroristid mullu 13. novembril Hollandis Schipholi lennujaama ründamist. Niisugune plaan leiti tänavu 22. märtsil Brüsselis kaks ohvriterohket terrorirünnakut korraldanud meeste sülearvutist. Uurijatel pole siiani selgust, miks plaani muudeti. Kaks Schipholis ründama pidanud meest istuvad praegu Belgia eeluurimisvanglas. Osa sellesse rühma kuulunud terroristidest on ilmselt vabaduses ja välistatud ei ole mõni uus rünnak nende osavõtul. Saksamaa välisluure BND hoiatab, et äärmusrühmitus Islamiriik jätkab Euroopasse suunduvate põgenike sekka oma võitlejate sokutamist. Seejuures koolitatakse neid eelnevalt, kuidas taotleda Saksamaal asüüli. Potentsiaalseid terroriste õpetatakse, mida rääkida Saksamaale jõudmisel politseinikele, et viimaste kahtlusi hajutada ja kuidas põhjendada oma asüülisoovi. Võimalikud terroristid elavad riigi kulul BND teatab, et nendeni on jõudnud üle 400 vihje, mille põhjal saab põgenikke kahtlustada plaanitavates terrorirünnakutes või kuulumises Islamiriigi ridadesse. Umbes 80 juhtumi asjus on algatatud ka uurimine. Olukorra tõsidust kinnitab Austria siseminister Wolfgang Sobotka. Siseministri värskest vastusest Austria Vabaduspartei järelepärimisele parlamendis saab lugeda, et Austria võimudel on teada vähemalt 287 isikut, kes on võidelnud Süürias pühasõdalasena või vähemalt plaaninud võitlema minekut. Neist 40% ehk täpsemalt 114 isikut saabus Austriasse põgenikuna ja on saanud ametlikult asüüli. Põgenikustaatus garanteerib neile näiteks Viinis elamisel iga kuu vähemalt 837 eurot ja 76 senti. Samuti on neile tasuta ühissõidukid ning kontserdid ja kinos käigud.