USA järgmiseks presidendiks valitud Donald Trumpi äriimpeerium koosneb kinnisvarast, parfümeeriatööstusest, modelliärist ja paljust muust.

Trumpi perekonnanime eesti keelde tõlkides on tulemuseks samuti "trump". Ärimees on oma perenime ja selle tähenduse üle alati uhke olnud ja arvab, et just see toobki talle edu.

Oma nime on ta muutnud edukaks brändiks, mille ta on andnud paljudele väga erinevatele objektidele. Seetõttu on üsna tihti öeldud, et Trump pole inimene, vaid bränd.