Vene sõjalennuk kukkus Süüria ranniku lähedal Vahemerre, vahendas BBC Vene kaitseministeeriumi teadet.

Vene hävitaja MiG-29K sattus Vahemerel harjutuslennu ajal õnnetusse vahetult enne maandumist lennukikandjale Admiral Kuznetsov, teatas Venemaa kaitseministeerium Interfaxile. Piloodil õnnestus katapulteeruda ja ta toimetati lennukikandjale. Lenduri tervis ohus ei ole. Esialgse hinnangu järgi oli õnnetuse põhjuseks tehniline rike.

Venemaa Põhja laevastiku lennukikandja Admiral Kuznetsov, raketikandja Pjotr Velikii ning suured laevatõrje laevad Severomorsk ja Viitse-admiral Kulakov sisenesid Vahemerre 15. oktoobril. Lennukikandjal on hävitajad MiG-29KR ja Mig-29KUBR, sõjalennukid Su-33 ning kopterid Ka-27 ning Ka-31. Veel on lennukikandjal helikopterid Ka-52K Katran (s.o. Ka-52 Alligatori laevaversioon).