Põhjamaade lihatööstusettevõte HKScan alustas esmaspäeval ettevõttesisest juurdlust oma Baltikumi äritegevuse suhtes – üle vaadatakse kogu juhtkonna tegevus ja osa juhtkonnast on selguse saamiseni vabastatud oma töökohustustest.

Uurimisega soovitakse saada kinnitust, et HKScan Baltikumi äripiirkondades on järgitud hea juhtimise tava ja HKScan tegevusjuhiseid, vahendas ERRi uudisteportaal ettevõtte teadet.

Osa HKScan Baltikumi juhtkonnast on selguse saamiseni vabastatud oma töökohustustest. Kontserni turundusjuht Anne Mere, kes on töötanud HKScanis 13 aastat, olles muuhulgas olnud HKScan Soome ja Baltikumi jaemüügi eest vastutav ning ASi Rakvere Lihakombinaat tegevjuht, vastutab ajutiselt HKScan Baltikumi tegevuste eest, alludes HKScan Oyi tegevjuht Jari Latvanenile.

HKScan Estonia juhatuse esimees Teet Soorm ütles ERRile, et on ametis, kuid ettevõtte juhtkond olulisi otsuseid vastu võtta ei tohi. "Kõik on korras, sisejuurdlus käib, aga rohkem ei tohi ma kommenteerida," sõnas Soorm, kelle sõnul pole tema jaoks selge põhjused, miks kontsern Baltikumi äritegevuse üle sisejuurdlust alustas.