Täna ilmub taevasse Kuu, mis on suurem ja eredam kui kordagi viimase 68 aasta jooksul. Nüüd ja praegu töölt koju minnes tasub pilgud taevasse tõsta. Need, kel pole võimalik kuud imetleda, vaadake Õhtulehe fotograafide jäädvustatud pilte!

Kuu on täna normaalsest 7 protsenti suurem ja 15 protsenti eredam. Samas on see erinevus inimsilma jaoks vaevu märgatav. Kuu lähim kaugus Maast oli täna kell 15.52 - 356 509 kilomeetrit.

Ootame ka lugejatelt fototabamusi tänasest täiskuust, mis on ka veel erakordselt suur ja ere.