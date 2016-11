Naabriplika (Kanal 2, kl 21:30)

Pärast läbikukkumist inimõiguste vallas avastab vallavanema naine, et aeg on küps käärida käised ning alustada oma isikliku moeäriga. Nagu kiuste on Esna ministeeriumis silma jäänud puuduliku panustamisega ettevõtlusse ja lumepall hakkab veerema. Ettevõtluse laviini alla jäävad ka kirikõpetaja ja napsitrallid. Kirikõpetaja küll hädavajadusest hoida pisutki raha kokku, aga napsitrallide äriidee kutsub ellu armastatud lehma surm. Nõnda siis arendavadki nad üksteise võidu kodumasinate parandustöökoda ja põllumajandust. Vallavanema naine on aga samal ajal saanud küüned taha kuulsale moegurule. Tema ettevõtmisega liituvad ka vallavanem, Kröösman, Varik ja Kerepa. Viimane küll lootuses näha poolpaljaid modelliplikasid. Siiski jäävad poolpaljad modelliplikad Kerepal taaskord nägemata, sest vallavanema naine juba teab, mis müüb.

Papad mammad (TV3, kl 20:30)

Volli kingib pisikesele Lennale põrsa ja see tekitab lõpuks kogu külas skandaali ja seagripi paanika. Siga peab majapidamisest kaduma! Lõpuks peavad papad-mammad Lennale tervet loomaaeda mängima, et asja kuidagi siluda.

Teisipäev

Siberi võmm (Kanal 2, kl 21:30)

Viktor ja Mikk on leidnud Viktori hotellitoast Maria surnukeha. Kuna kõik jaoskonna meesliikmed on Viktori saunapeo tulemusena audis, saabuvad sündmuskohale esiotsa asja lahendama Arabella ja Kassandra. Hotelli turvasalvestise abiga hakkab lugu tasapisi hargnema. Kuna Viktor on kahtluse all, saadetakse juurdlust juhtima Gunnar Rebel sisejuurdlusosakonnast. Viktor avalikustab oma Välisministeeriumi kontaktisiku nime, kelle kaudu selguvad uued faktid Viktori mineviku kohta. Kaob vene ajakirjanik Juri Poljakov. Ja tapetuna leitakse veel üks, esiotsa tundmatu mees. Viktor tajub, et talle on seatud lõks ning otsustab sellesse sisse kõndida... Tammets kolib Rita juurest minema. Rita korraldab tutvumisõhtu keskealistele.

Padjaklubi (Kanal 2, kl 21:30)

Vastu taevast. Nälg jätkub. Laura kutsub tüdrukud endale töö juurde külla. Pruulikojas saab süüa ja juua ning korraldatakse suur selfivõistlus. Pisut palju tumedat õlut mekkinud Kristina korraldab aga vabrikus suuremat sorti katastroofi. Kodus ootab tüdrukuid politsei. Selgub, et Gretta isa maja polegi Gretta isa maja.

Kolmapäev

Saladused (Kanal 2, 21:00)

Perekondlikusse sasipuntrasse on vastu oma tahtmist segatud kõik sugulased. Üksindust kannatanud keskpärase välimusega Kristin loodab, et on lõpuks leidnud õnne ja armastuse ning seda kriminaalse minevikuga peiu näol, keda suguvõsa kuidagi omaks võtta ei taha. Suurimat umbusku külvab õepoja naine, kes kahe jalaga maa peal seistes tunnetab, et miskit selles loos pole õige.

Pilvede all (Kanal 2, 21:30)

Piret sõidab Haapsallu ja korraldab Urmasele skandaali. Mari sõlmib Gunnariga kokkuleppe. Liina kuulab Maimu nõu ning sõidab Andrese ja Kertu juurde. Mari ootamatu kohtumine Mammu klassijuhatajaga võtab üllatava suuna. Piret üritab Sirjet mõjutada, kuid ema ei võta teda kuulda. Erik paraneb, kuid Maimu mõõt saab lõpuks täis.

Neljapäev

Kellapid (TV3, kl 20:00)

Kellapite majja kolivad uued elanikud. Nad on võib-olla teistest veidi erinevad, kuid sobivad ülejäänutega siiski hästi. Kõlavad ka pulmakellad ning õhus on armastust.

Kättemaksukontor (TV3, kl 20:30)

Identiteedirööv 1. Samal ajal, kui Marion valmistub palavikuliselt pulmadeks Heinoga, sõidab üks perekond jalgrattamatkale, jättes koju avatuna kõik oma nutiseadmed. Kui perekond paari päeva pärast tagasi jõuab, selgub, et keegi on vahepeal majja tunginud ja pereliikmete virtuaalset identiteeti kasutades väga palju kurja teinud.

Reede

Doktor Silva (TV3, kl 21:30)