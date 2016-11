"Mul on teile hea ja halb uudis," ütleb hambaarst patsiendile. "Millisega alustan?"

"Alustage ikka hea uudisega," palub patsient.

"Olgu. Hea uudis on see, et teil on perfektsed hambad."

"Ja milline on siis halb uudis?" "Halb uudis on see, et teie igemeis on põletik ja ma pean kõik hambad välja tõmbama."