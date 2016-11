Talv ja külm ilm ei tähenda seda, et stiilse välimusega peab hüvasti jätma või siis selle nimel hoopis külmetama.

Tegelikult on võimalik ka talveperioodil stiilsuse eest punkte saada ja seejuures ei eelda see sugugi seda, et tuleb pakase käes lõdiseda, kirjutab veebiportaal Chic.

Seega, mida on vaja, et talv üle elada?