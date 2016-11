Trumpi kampaania on üks kibestunumaid valimiste ajaloos, kuid ta on juba paljude vastaskandidaatidega rahu teinud. Ta on vastaskandidaadi Hillary Clintoniga telefonitsi suhelnud ja rääkis, et naine oli väga meeldiv ning et ta oli väga tugev võistleja ja väga tark. Lisaks rääkis ta, et nii Bill Clinton kui president Bush helistasid, et teda õnnitleda. Ta kirjeldas oma kohtumist president Obamaga südamlike väljenditega: "Ma arvan, et ta on suurepärane. Ta on väga tark ja väga kena. Suurepärase huumorimeelega," ütles Trump.

2. "Müür", mille Trump lubas Mehhiko piiri äärde ehitada, saab olema pigem tara.

Saatejuht küsis otsese küsimuse Trumpi kampaanialubaduse kohta, mille kohaselt kavatseb Trump USA ja Mehhiko piirile müüri ehitada. Trump sõnas, et mõningates piirkondades lepib ta pigem aia või tara taolise ehitisega, kuid tema plaan ebaseaduslikud immigrandid riigist välja saata siiski püsib.

3. Ta juba töötab koos lobistidega, mis talle üldse ei meeldi

Trump kirus kampaania käigus suure kirega lobitöötajaid, kuid just neid "lobitöötajaid" ehk koridoripoliitika ajajaid on ta juba endaga töötama võtnud. Trump ütles, et talle see ei meeldi, kuid väitis, et need on ainsad inimesed, kes saadaval on. Trumpi sõnul ongi see "probleem süsteemis" ja ta kavatseb seda muuta.

4. Ta soovib, et tema toetajad lõpetaks vähemuste ründamise.

Trump oli üsnagi ignorantne, kui saatejuht tõi välja, et pärast tema võitu on suurenenud rassiviha ja vähemuste rünnakute arv. Trump ütles, et üllatunud ja et tal on kahju seda kuulda. Tema toetajatel, kes vähemusi ründavad, palus ta selle lõpetada. "Ma ütlen, et lõpetage, kui see aitab. Ma ütlen seda otse kaamerasse. Lõpetage see," ütles ta. Hiljem lisas Trump, et ta usub, et kogu teema on pressi poolt ülevõimendatud.

5. Ta tänas võidu üle sotsiaalmeediat.

Trump on kuulus Twitteri kasutamise poolest ning kavatseb presidendina selle ja teiste platvormide kasutamist jätkata väga piiratud viisil. Ta näeb sotsisaalmeediat hea kommunikatsioonivormina ja hea võimalusena enda sõnum edasi anda, kui teda peavoolumeedia poolt kritiseeritakse. "Mul on meetod vastu võitlemiseks," ütles ta ning lisas, et usub, et sotsiaalmeedia oli põhiinstrumendiks tema võidus. "Ma usun, et see aitas võita mul kõik need kampaaniarallid, kus teised kulutasid palju rohkem raha kui mina. Ma usun, et sotsiaalmeedial on suurem võim kui rahal, mida nad kulutasid," ütles Trump.

6. Ta ei pane siiski Hillary Clintonit vangi.

Olenemata sellest, et ta lubas palgata eraldi prokuröri, et enda võidu korral panna Hillary Clinton vangi, on Trump nüüd pehmenenud. „Ma kavatsen selle üle mõelda,“ ütles ta. „Ma tahan keskenduda töökohtadele ja tervishoiule.“ Kuid Trump siiski jääb seisukohale, et Clinton tegi halbasid asju, kuid Trump tunneb Clintonite suhtes sümpaatiat. „Ma ei taha neile haiget teha, nad on head inimesed,“ ütles ta. Kuid lubas kindla vastuse Hillary Clintoni vangistamise kohta anda järgmises „60 minuti“ saates.

7. Isegi ta naine Melania Trump arvab, et ta läheb väljaütlemistega vahel piiri.

Tulevane esileedi Melania Trump rääkis samuti saatejuhiga ning ta kommenteeris Trumpi agressiivset olekut Twitteris. "Vahepeal toob see talle pahandusi, aga see on ka palju aidanud," ütles ta. Ta on oma abikaasaga rääkinud, kui too teatud piiri ületab. "Muidugi olen ma talle öelnud, mitmel korral. Mõnikord ta kuulab, mõnikord mitte. Ma arvan, et ta kuulab mind, kuid lõppude lõpuks teeb ta ikkagi seda, mida ta tahab," rääkis ta.

8. Trump ei kavatse homoseksuaalide abielusid keelustada.

LGBT kogukonna õiguste vastu olemine on olnud konservatiivide platvormi osaks aastakümneid, kuid Trump ütles, et ta ei taha selle võitlusega jätkata. Ta ei kavatse olla homoseksuaalide abielude vastu. "See on irrelevantne, kuna see küsimus on juba lahendatud. Sellega on korras. Mulle see sobib," ütles ta.

9. Ta oleks nõus maha jätma valijameestekogu süsteemi.

Kuigi valijameestekogu süsteem andis Trumpile võidu (Hillary oli populaarseim kandidaat rahva seas), ei oleks Trump vastu süsteemi muutmisele ning presidendi ära valimisele rahva häälte arvu arvestades. Kuid valijameestekogu kaitseks ütles ta, et ka nemad on vajalikud, kuna nii arvestatakse kõikide osariikidega ja ta austab sellist süsteemi.

10. Ta võtab presidendipalgast vastu ainult dollari aastas