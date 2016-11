Millised sammud võtta ette, kui said just teada, et su mees on sind petnud?

Said just teada, et su kallim on sind petnud teise naisega ja ainukene asi, mida sa teha tahaksid, on visata abielusõrmus aknast välja ja tema asjad sellele järgi? Tegelikult ei tasu seda siiski teha, soovitab veebiportaal Woman's Day.

Olukord on küll väga ebameeldiv, kuid seejuures tasub läbi mõelda ja meeles pidada järgmisi asju: