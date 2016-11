Emalõvi ja kange naine – selliselt võib kirjeldada tänase "Kodutunde" peategelast Piretit, kes vaatamata rasketele terviseprobleemidele on eestkostjaks nii oma puudega tütrele kui ka üheksakuusele lapselapsele.

Piret ja Sulev on tublid töökad maainimesed, kes on alati kohal, kui kellelgi abi tarvis on. Seda vaatamata enda muredele ja probleemidele, millega pere on aastate jooksul kokku puutunud. Ehkki Pireti tervise on diabeet ära söönud ja naine on kimpus astmaga, on ta koos oma hea elukaaslase Suleviga suureks kasvatanud neli last. Nende viimaste aastate mured on seotud just vanima lapsega, kes oma puudest tingitult kannatab meeleolukõikumiste käes. Kui ta natuke rohkem kui aasta tagasi armus ja mehega põgenes, võitles Piret kui emalõvi, et tütart kurjalt ära kasutataks. Piret leidiski oma tütre mõni aeg hiljem mahajäetuna, haige ja rasedana. Õnneks tunnistati keisrilõikega sündinud beebi terveks lapseks ja nüüd on ta rõõmuks kogu perele.

"Kodutunne" teadis Piretile ja Sulevile appi minna tänu naabritele ja külaseltsile, kes pere eest kirja saatsid. Kuna ainsaks töölkäijaks on pereisa Sulev, on sissetulekud liiga napid, et teha kodus remonti, kuid elamine on ilmselgelt tervistkahjustav – küttekolded kasutuskõlbmatud, majas vohab hallitus ja puudub veevarustus. Selline keskkond võib astmaatikust pereema lõpuks ka murda ja nii otsustaski saatetiim perele appi minna ning kinkida neile sooja toa ja sooja vee.

