Uusi maju kerkib meie ümber nagu seeni peale vihma. Ehitus on täies hoos. Kui maja on valmis, seinad värvitud, saavad sisekujundajad alustada tööd ning hoolsa pilgu ja käte all valmivad näidiskorterid, vahendab Domus Kinnisvara ajaveeb.

Kuhu ma oma asjad panen?

Enamasti ostetakse uusi kortereid paberil ehk veel valmimata majas plaanide järgi. Ilusatelt joonistelt saab vaadata, kuhu on paigutatud diivan ning kus hakkab tulevikus asetsema söögilaud. Kui maja on juba valmis saab illustreerivast materjalist näidiskorter. See loob võimalused visualiseerimaks ruumi planeeringut, paigutust ja võimalusi. See aitab ennetada küsimust: Kuhu ma oma asjad panen? Näidiskorter annab hea ettekujutuse ning inspiratsiooni, kuidas on võimalik oma uues kodus mööblit paigutada või millised stiilid ja värvid siia hästi sobivad.

Näidiskorteri valmimisel lähtutakse tänapäeva trendidest

Näidiskorterite sisekujunduses lähtutakse eelkõige viimase aja trendidest ning eeldusest, et see kõnetaks võimalikult laia sihtgruppi. Kodu ostmisel on esimeseks teguriks emotsioon, seega peab näidiskorter looma kodutunde ja hubase õhkkonna. Stiili valikul lähtutakse maja asukohast ja välisilmest. Kui maja asub miljööväärtuslikus piirkonnas ning arhitektuuriliselt pigem ajaloolises keskkonnas, siis tuleb näidiskorterisse valida tooted sellele vastavalt. Oluliseks teguriks sisekujunduse puhul on lähtuda siseviimistlusmaterjalidest ning värvidest. Kõik peab omavahel looma maitseka terviku.

Stiilidest on enamasti kasutusel Skandinaavia, kus peamisteks värvideks on hall, millele on vastandatud üks-kaks põhivärvi. Toodete valikul on olulisel kohal koostööpartnerid ning nende toodete segment, mille hulgast kodu omale uue näo saab.

Lisaks mööblile annavad viimase lihvi erinevad aksessuaarid: nõud laual, kardinad akende ees, lambid, vaibad põrandal ning lilled vaasis. Siis on see valmis ja ootab külalisi. Näidiskorterid on suurepärane koht, kus korraldada kliendipäevi. Soovi korral on võimalik see kokkuleppel arendajaga ka ära osta ning kohe sisse kolida.

Foto: Domus Kinnisvara