Eagles of Death Metali solisti ei lastud nädalavahetusel Pariisi kurikuulsasse Bataclani kontserdimajja, kus aasta tagasi tema enda bändi esinemisel puhkenud veresaunas sai surma 90 inimest.

Jesse Hughes tahtis minna kuulama aastapäevakontserti, kuid BBC Newsi teatel saadeti ta ukselt tagasi. Bataclani juhtkonna sõnul pole Ameerika rokkar majja teretulnud, kuna ta avaldas pärast tapatalguid arvamust, et Bataclani töötajad võisid terroristidega mestis olla. “No kuulge, see mees on lihtsalt haige,” ütles Bataclani direktor Jules Frutos Press Associationile.

Hughes rääkis tänavu kevadel Fox Business Newsile, et temas tekitas enne kontserti ärevust üks lavatagune turvamees, kes talle otsa ei vaadanud. Kui ta nõudis promootorilt mehe väljavahetamist, seletas too, et teised valvurid pole kohale jõudnud. “Lõpuks sain teada, et umbes kuus neist ei tulnudki kohale. On päris selge, et neil polnud põhjust kohale ilmuda,” vihjas laulja Bataclani turvameeste seotusele terrorirünnakuga. Hiljem palus Hughes oma sõnade pärast vabandust.