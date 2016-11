Doonau kaldal asuvat eikellegimaad juhib isehakanud president, kelle unistus on luua liberaalne riik, kus kõigil on hea elada, edastab BBC News. Mehel on keelatud oma maale siseneda, kuid ta pole veel alla andnud.

2015. aastal toodi avalikkuse ette, et Tšehhi poliitaktivist Vít Jedlička kuulutas iseseisvaks Horvaatia ja Serbia vahel asuva seitsmeruutkilomeetrise asustamata maalapi. Mikroriik kannab nime Liberland ja Jedlička nimetati selle esimeseks presidendiks. Riigil on lipp, vapp ning tunnuslause "Ela ise ja lase teistel elada" ("Live and let live"). Jedlička lisab, et idee võlu peitubki selles, et see on mõeldud kõigile.

Liberlandis on maksude maksmine valikuline, kehtib relvavabadus ja käibel on e-raha (bitcoin ehk bitimünt). Jedlička nimetas ametisse valitsuse ja ka paljud välissaadikud on avaldanud soovi väikeriigi asjades kaasa rääkida. Õigussüsteemi eeskujuks nimetab ta Šveitsi, Suurbritanniat ja ka Eestit, saades inspiratsiooni meie digitaalsest hääletussüsteemist. Rahaasjade pärast muret ei tunta, kuna riigi elukorraldust ja arendamist toetavad nii vabatahtlikud annetajad kui ka inimesed ise. 2015. aastast alates on ligikaudu pool miljonit inimest internetivõrgus end riigi kodanikuna kirja pannud.