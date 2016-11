Kui teie suhe on muutunud ja näib liikuvat karide suunas, sest üks on teist kaotanud isu seksi vastu, siis võib põhjuseid olla mitu. Kas on tegu meditsiinilise probleemi või psühholoogilisega. Äkki on ühel teist tekkinud kirg kellegi teise vastu? Asi võib olla ka milleski hoopis lihtsamas - äkki te ei suhtle piisavalt ja teie hea suhe ning side on purunenud? Health.com toob kolm põhjust, mida võib pidada süüdlaseks, kui teie suhted voodis on muutunud ja ühist keelt on raske leida. 1. Sugu

Kui olete heteropaar, siis võib asi olla selles, et see, mis meestes iha ja kirge tekitab, see ei paku naistele midagi.

Mees võib voodis kiiremini erutuda, kuid naine vajab rohkem aega. Ometigi võivad mõned paarid seetõttu mõelda, et mehe libiido on tugevam. Tegelikult see nii sellisel juhul ei ole.



2. Prioriteedid Teil võivad olla erinevad prioriteedid. Kui üks inimene leiab, et kirglik seks on abielus ja suhtes kõige olulisem, kuid teise jaoks on lihtsalt üks osa suhtest, siis ka siin pole asi libiidos ega sugukires, vaid hoopis selles, et hindate erinevaid väärtusi. 3. Kogemused