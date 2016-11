Kuigi enamik lugejaid on üksmeelel, et olukord Eesti koolides ja klassides ei ole normaalne, leitakse ka, et konfliktid õpilase ja õpetaja vahel tulenevad siiski mõlema poole arusaamatusest, selgub artikli "Laps tuli nuttes koolist koju ja küsis: "Ema, kas ma olen tõesti loll? Õpetaja ütleb nii."" kommentaaridest. "Kahjuks algab nn kiusamine tõesti juba lasteaias, veidi teistest erineva lapse suhtes võetakse kohe vastu selline hoiak, et tema meie hulka ei sobi ja tehakse kõik, et teda mujale tõrjuda," kirjutab vanavanaema. Lugeja Enid leiab, et ehk ongi aeg sealmaal, et klassidesse tuleks üles seada kaamerad, mis välistaks vaidluse teemal, kes ja mida kellele ütles. "Vaatad lindistuse üle ja ongi kõik selge. Ajapikku distsiplineerib see ehk mõlemaid pooli."

"Targad ja õpihimulised lapsed peavad saama õppida kõikide eesti koolide kõikides klassides. Kui õpilased peavad pealt nägema, et mõnda nende hulgast kiusatakse ja alandatakse, siis kaob õpimotivatsioon kogu klassil. Iga õpilane hakkab kartma, et tema võib sattuda õpetaja järgmiseks ohvriks. Koolis ei tohiks õpetada sellised inimesed, kes ilma vägivallata end kehtestada ei suuda," leiab MS.

"See, mis laps endale lubab, ei ole lubatud õpetajale. Näiteks õpilase lolliks sõimamine või siis ajuinvaliidiks või siis ajukääbikuks jne. Paraku aga tean, et minu lastel on mitmeid õpetajaid, kes end eriti tagasi ei hoia pika taibuga õpilaste koha pealt. Kusjuures need lapsed on täiesti võimelised õige motiveerimise ja lihtsa selgitusviisi korral hästi õppima ja pingutama. Aga lihtsam on õpetajal kohe silt kaela riputada ja lolliks tembeldada. Sellised õpetajad võiks tõesti lastega MITTE tegeleda, nad ei saa ilmselgelt oma tööga hakkama. Samas kiidan õpetajaid, kel on jõudu ja jaksu seda rasket tööd südamega teha, kaotamata huumorimeelt ja usku innustama ka kõige "kõvema peaga õpilast"," lisab lugeja.