Seekordne "Kuuuurija" on luubi alla võtnud ühe Don Juani, kes otsib jõukaid lesknaisi, et nad siis paljaks röövida, lisaks tutvustatakse eestlaste usutud vandenõuteooriaid.

Leskproua Maret tutvus lehekuulutuse kaudu 63-aastase Jüri Peetsaluga. Kui Jüri naisele külla sõitis, otsustas mees päeva pealt naise juurde elama asuda. Jüri valetas absoluutselt kõige kohta ja tagatipuks varastas naiselt kuldehted ning pangakontol olnud paar tuhat eurot. Katrin Lust asus Peetsalu tegemisi kontrollima ja selgus, et Maret ei ole sugugi ainuke ohver. "Kuuurijale" teadaolevalt on mehel vähemalt viis ohvrit, keda ta on ähvardanud koguni ära tappa!

VANDENÕUTEOORIAD! Saate teises pooles on vaatluse all eestlaste peeglitagused uskumused. Kas 9/11 terroriakt võis olla Ameerika enda kätetöö? Kas Hillary Clintoni edu taga võivad olla tõesti kümned mõrvad? Kas Venemaa president Valdimir Putin on tõesti heasüdamlik? Aga kas Jüri Ratas on reptiil?

