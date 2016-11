Venemaa "Selgletnägijate tuleproovis", mis igal laupäeva õhtul kuni jõuludeni välja TNT kanalil jookseb ning kus eestlannast nõid Marilyn Kerro juba kolmandat korda osaleb, uudishimutseti eilses osas sensitiivide eraelu kallal.

Televaatajate enim nõutud küsimuse põhjal tuli Kerrol aru anda oma suhete kohta meediumist (eks?)kallima Aleksander Šepsi kohta, kellega nõid koos Moskvas koos elas.

"Raske on sellest rääkida, sest ma ei saa isegi aru, millest meie probleemid algasid. /---/ Leian, et kõige olulisem on pere," ütles Kerro välja tema ja mehe peamise erinevuse: nimelt on septembris 28-aastaseks saanud Marilyni suurim soov ja unistus viivitamata lapsi saama hakata. "Ju tuleb see pere ise luua kunagi," ütles ta tagasihoidlikult naeratades, justkui vihjates, et teed Šepsiga on tõesti pöördumatult laiali läinud.

