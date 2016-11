Iraagi valitsusväed on teatanud, et nad on tagasi võidelnud Asüüria iidse linna Nimrudi, mille ISIS kahe aasta eest endale vallutas.

ISIS 2011. aasta aprillis hävitamas ajaloolise väärtusega kujusid Nimrudis (AFP / Scanpix)

Riigi sõjavägi teatas, et 9. divisjoni väed on vabastanud Nimrudi linna täielikult ning on heisanud sealsetele hoonetele riigilipud, vahendab BBC.

Nimrud aastal 2003 (AFP / Scanpix)

ÜRO on linna hävitamist varasemalt nimetanud sõjakuriteoks.

Terroristide sõnul on iidsed templid ja kujud "valed iidolid", mille poole kummardada.

Nimrud aastal 2001 (AFP / Scanpix)

Nimrud asub 30 kilomeetri kaugusel Mosulist, mille tagasivallutamise operatsiooniga tehti algust oktoobris.