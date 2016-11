Põhja prefektuuri kriminaalbüroo uurijad pidasid oktoobri keskpaigas kinni 36-aastase Maksimi, keda kahtlustatakse ligi poolesajas vargusepisoodis. Mees käis kahtlustuse järgi vargil Tallinna eri piirkondades nii ettevõtetes kui ka korterites ning võttis endaga kaasa kõike, mis ette jäi.

Läbiotsimisel leidsid politseinikud mehe kodust hulgaliselt esemeid, mis ilmselt on varastatud – käekellasid, lõhnasid, alkoholi, ehteid. Kriminaalpolitseinikel on alust arvata, et pildil olevad esemedki on varastatud, teatab prefektuur oma sotsiaalmeedia kontol.

Siinkohal palub politsei kõigil, kes tunnevad pildil olevad asjad ära või kel on infot nende võimaliku päritolu kohta, anda sellest teada varavastaste kuritegude teenistuse vihjemeilil pohja.varavihje@list.politsei.ee.