Jutud nagu teeks alkoholi tarbimine paksuks on jamad! Vähemalt veini joomine pidavat pekirulle hoopiski eemale hoidma.

Kuigi pidevalt räägitakse, et alkoholi joomine teeb paksuks, siis tegelikult päris tõsi see siiski ei ole, kirjutab veebiportaal Pretty 52.

Nimelt näitavad uuringud, et inimestel, kes joovad regulaarselt päevas 1-2 klaasi veini, on väiksem risk ülekaaluliseks muutuda.

Samas ei tähenda see sugugi seda, et iga päev tuleks kaalunumbri huvides veini juua, vaid veini tarbimine peaks olema siiski mõõdukas. Mõõdukaks tarbimiseks peetakse uuringute järgi 1,5 pudelit nädalas. Rohkema puhul võib aga arvestada sellega, et sentimeetrid tulevad kiiremini kui me arvatagi oskame.