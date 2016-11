Tilluke Itaalia linnake pakub filmitäht Robert De Nirole pelgupaika vastse presidendi Donald Trumpi eest.

Hollywoodi legend rääkis USA presidendikampaania ajal, kuidas ta tahaks Trumpile vastu lõugu virutada, nimetas teda peniks ja seaks ning kutsus kaasmaalasi Hillary Clintoni poolt hääletama.

Kui vabariiklaste kandidaat üllatuslikult riigipeaks valiti, võrdles De Niro oma šokki 11. septembri terrorirünnakuga ning naljatas, et peab vist kolima oma vaarvanemate sünnipaika Ferrazanosse Kesk-Itaalias.

Ferrazano linnapea kinnitusel võtavad nad näitleja avasüli vastu. “Meile oleks see suur au,” ütles Antonio Cerio ajalehe The Independent teatel ning lisas, et kui De Niro oma esiisade maale ka päriselt ei koli, oleks tema külaskäigust neile suur rõõm. “See siin on õige koht, kus [Hillary Clintoni] valimiskaotust unustada ja vältida Trumpi veriseks peksmist.”