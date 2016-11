Kas sinagi kisud koju jõudes esimese asjana rinnahoidja seljast? Sellisel juhul pole sa sugugi üksinda ning seejuures on tegemist vägagi õige sammuga!

Sageli on just rinnahoidja see asi, mis esimesena seljast tuleb, kui koduuksest sisse astutud. Seejuures on tegemist ka küllaltki õige sammuga, sest rinnahoidja mitte kandmisel on omajagu positiivseid külgi, kirjutab veebiportaal Chic.

1. Rindade kuju muutub kaunimaks. Prantsusmaal tehtud uuringu sõnul soosib rinnahoidja kandmine rindade lõtvumist.