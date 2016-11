Miks su mehe peenis mõnikord halvasti lõhnab? See on kindlasti asi, millest väga ei räägita. Kuigi sa tead, et mõnikord see nii on, siis ikkagi miks?

Uroloog David Kaufman rahustab, et tõenäoliselt ei ole tegu millegi nii halvaga, millele lahendust ei leiduks, vahendab womenshealthmag.com.

"Iga mehe peenise juures olev lõhn on eelkõige seotud tema isiklike hügieeniharjumustega, mitte mõne meditsiinilise probleemiga," rahustab doktor, et mõnikord unustab mees ehk end pesemas käia.