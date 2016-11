KL Ehtesalong müüb peamiselt käsitööna valminud ainueksemplare. Seega – kui asi meeldib ja hind sobib, tasub ostuga kiirustada, et soovitud tootest mitte ilma jääda. Pidevalt lisandub tootevalikusse uusi ja kauneid ehteid.



K&R Stiilisalong avati Tallinnas aadressil Luha 18 selle aasta novembri alguses KL Ehtesalongi e-poe müügiesindusena. Lisaks e-poe tootevalikule on müügisalongis esindatud ka palju põnevat paberikunsti: käsitöökaardid ja -karbid, omanäolised kinkekotid, lisaks palju vahvaid detaile peoruumide kaunistamiseks.



Hinnaklassid erinevatel toodetel:

Kaardid 2.90 - 4.00, kinkekotid 1.80 - 2.50, paberist laua- ja seinakaunistuste hinnavahemik jääb enamasti 0.80 - 1.50 vahele.

Kõrvarõngad 2.50 - 6.50, kaelakeed 10-12 eurot, ehtekomplektid 14-18 eurot, käevõrud, kellad 6 - 13 eurot

Kaunistuste ja ripatsitega sallid 14-18 eurot

Disainitud kotid 20-28 eurot, pidulikud kotid 7.50-19 eurot

Kaardid, karbid ja muu paberikaup on müügil ainult Luha 18 salongis, e-poes on väljas enamjaolt näidised, vaid mõned üksikud kaardid ja karbid on e-poes müügis. Peokaunistusi e-poe kaubavalikus ei ole.

Müügisalongi kohta saab täpsemat infot SIIT!