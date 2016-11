Ehtekollektsioon "Werewolf“ koosneb poolvääriskividest käsitsi nikerdatud hundipeadega käevõrudest ja kaelakeedest. Iga kristallhunt on unikaalne - eraldi lihvitud ja graveeritud, oma suuruse ja näojoontega. Materjalideks on erinevad armastatud kristallid nagu roosa kvarts, lasüriit, oonüks, floriit, obsidian, mäekristall või opaliit ning kullatud ja rodeeritud hõbe.

Kollektsiooni “Werewolf” läbivaks motiiviks on, nii nagu nimigi ütleb, müstiline hunt, samas kui kollektsioon “Paper Planes” on kargelt minimalistliku joonega.

Embassy of Fashion disainer Riina Põldroos rõõmustab kõiki enda loomingu austajaid värskete kollektsioonidega, mille keskmes on seekord ehted.

"Minu loomingus on kogu aeg mütoloogilised loomad esiplaanil olnud. Kleitidel on lennelnud fööniksid, siuelnud müstilised maod, liuelnud kotkad ja möiranud kimäärid. Ehete juures otsisin sümbolit, mis oleks jõuline ja Eesti mütoloogiale kuidagi omane. Meie libahunt on naine - kõige mõistatuslikum, targem, tugevam, iseteadlikum, ilusam ja ihaldatavam,“ rääkis Riina Põldroos, kelle müstilise hundiga käevõrusid võib varsti leida ka algavalt PÖFFIlt.

Põhjamaiselt minimalistliku joone austajatele on Riina loonud kollektsiooni “Paper Planes”, mis koosneb puhta joonega kõrvarõngastest ning kaelakeedest. Ehted teeb eriliseks omapärane kivi-intarsia tehnika, kahest või enamast erinevast poolvääriskivist kokku pandud ripatsid. Nii on omavahel kohtunud näiteks obsidian ja mäekristall, päikesekivi ja suitsukvarts või lasüriit ja ametüst. Ka need ripatsid on käsitsi kokku pandud ning lihvitud, mis teeb igast ehtest veidi erineva ja omanäolise eksemplari. Ehete metallist osad on inspireeritud origaamist ning valmistatud kullatud, rodeeritud või peaaegu süsimustaks oksüdeeritud hõbedast.

Riina Põldroosi disainehteid saab osta Embassy of Fashion sõpradele juba tuttavaks saanud Tatari 6 majast. Ateljeepood on avatud igal tööpäeval kell 10-18. Eriti soovitame moehuvilistel Embassy of Fashionist läbi astuda 18. ja 19. novembril toimuvatel müügipäevadel, kui paljud tooted on saadaval soodushinnaga.