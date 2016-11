Suur osa inimesi hakkab küpses keskeas kogema, et nägemine muutub kehvemaks ja lähedale vaatamine on raskem kui seni. Tuleb välja, et inimahvide nägemine muutub sarnasel moel, vahendas New Scientist Jaapani teadlaste uurimust.

Uurijad jälgisid Kongos elutsevaid kääbusšimpanse ja panid tähele, et üksteiselt täisid ja kirpe otsivate loomade käitumine muutus, kui loomad vanemaks said..

Üks jälgitud loom oli katse alguses 35-aastane ja suutis kaaslaste karvadel parasiite näha 12 sentimeetri kauguselt. Seitsme aasta pärast oli see kaugus juba 17 sentrimeetrit. Seega vajaksid ka vananevad ahvid prille.