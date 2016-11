Kunstnik ja muusik Steve Vanoni on pärit Californiast, Sacramentost. Kalamajja kolis ta 2010. aastal, vahetult pärast seda, kui ta kodu maha põles ja ta ei leidnud Ühendriikides uut elukohta.

Muusikaga on Vanoni tegelenud viimased 50 aastat, samuti on olnud ta kunstiõpetaja. Mees tegeleb ka näitlemise ja performance-kunstiga.

Vanoni kodu on väga kirev ja täis tema kunsti ning raamatuid. Mehe sõnul on just Kalamaja väga special (eesti k. - "eriline") ning see on ainus koht Eestis, kus ta elanud on.

Mida arvab Steve eestlastest ja milline on ta Kalamaja kodu? Vaata Õhtulehe videost!