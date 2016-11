Kummaline Austraalia jõulureklaam Aldi poolt, kus pilatakse pühade erinevusi lõunas ja põhjas. Kui päike sirab, siis suusatama ei saa, aga põhjapõder võib sind köögis siiski ehmatada...

Videol läheb ühele Austraalia perele külla Tinkletonide pere, kes on hästi entusiastlikud inimesed Ameerikast, vahendab Metro.

See viimane pere on veendunud, et külma ilmaga on jõule kõige õigem ja parem tähistada.

Aga kas ikka on?

Tundub, et lõpuks saabub kõigi südameisse rahu ja pühad saavad siiski peetud!