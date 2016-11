USA järgmise presidendi Donald Trumpi eksabikaasa IvanaTrump (67)on teatanud kavatsusest saada suursaadikuks oma kodumaal, Tšehhi vabariigis.

Donald ja Ivana 1989. aastal (AFP / Scanpix)

"Olen üle maailma üsna tuntud," rääkis Ivana väljaandele New York Post. "Mitte ainult Ameerikas," lisas ta, jätkates, et on kirjutanud kolm raamatut, mis on tõlgitud 25 keelde ja ilmunud 40 riigis. "Mind teatakse kui Ivanat, ma ei vaja nime "Trump"".

Et USA 45. presidendi kõrval saavad olema tema pereliikmed, on juba üsna selge, vahendab Daily Mail. Donald Trumpi nõunikena võtavad kohad sisse pojad Donald Jr ja Eric Trump ning väimees Jared Kushner.

Peamiseks nõuandjaks saab aga Steven Bannon ning personaliülemaks Reince Priebus.