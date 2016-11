Facebookis jagatakse Eestis kortemaja lifti paigaldatud hoiatust, kus hiljuti perelisa saanud noored vanemad soovitavad oma naabritel seksimise ajal vähe vaiksemalt võtta.

Tegu on taasringleva postitusega, kuid see on tekitanud Facebookis olevates eestlates parajalt huvi, mistõttu jagatakse ja laigitakse seda jälle.

Mure oli siis aastate eest nimelt selles, et kaebajate kahekuune beebi ei saanud öösiti lärmaka seksi tõttu magada.

Nagu paberilt näha, siis häirisid pisikese und valju vallatlemisega suisa neli korterit.

Vanemad hoiatavad, et kui harjumused lärmakalt seksida ei muutu, siis kutsutakse appi juba politsei.