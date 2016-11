Täna öösel ilmub taevasse Kuu, mis on suurem ja eredam, kui kordagi viimase 68 aasta jooksul. Seda tingib tema pisut munaga sarnanev orbiit ümber Maa.

Madalaimas punktis on Kuu meile ümmarguselt 50 000 kilomeetrit lähemalt, kui kaugeimas punktis. Nii lähedale tuleb Kuu uuesti juba järgmise inimpõlve ajal, 2034. aastal.

Tänavu on nõndanimetatud superkuu olnud taevas juba 16. oktoobril ja tuleb uuesti 14. detsembril. Kuid need on võrreldamatud vaatepildiga, mida saab imetleda täna öösel!