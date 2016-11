Pärast võimuvahetust on juttu olnud võimalusest tõsta tulumaksuvaba miinimum 500 euroni.

"Jah, see on pööraselt kulukas. Aga see tagaks selle, et miinimumpalga teenija saaks oma palga kätte ja oleks rohkem motiveeritud töötama. See oleks talle üle 60 euro võrra suurem netosissetulek. See oleks pööraselt kulukas, aga mitte ilmvõimatu," kinnitas Kadri Simson.

