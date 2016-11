Ott Tänak muudkui testib M-Sporti tuleva aasta Ford Fiesta RS WRC rallimasinat, ent uudist tema tuleviku kohta ei tule ega tule. Iseenesest on hinges selles osas teatav rahu: uues autos veedetud tunnid, lisaks omal käel nähtud Otist hõõguv rahulolu annab selgelt märku, et allkirjad on paberil ja meie mehe karjääri edasine jätk kindel.

Umbes samamoodi olen ma üpris kindel, et Donald Trumpi valimine USA presidendiks ei too kaasa ülemaailmselt kriisi, mille tagajärg on NATO nõrgenemine ja Kirde-Euroopa julgeolekuolukorra kardinaalne halvenemine. Ilmselt hoiavad jänkide seadusandjad temperamentse riigijuhi kontrolli all ja midagi dramaatilist teha ei luba.

Pange tähele tingivat kõneviisi. Kõhutunne on tore, teadjate inimeste poolt poolkindlalt kõrvu sosistatud väited veel paremad, aga lõpuks pole ju midagi selget, kuniks lepingud on tulnud avalikuks. Trumpi puhul tähendab see nelja-aastast igaks-juhuks küüntesöömist nii KaPos, Teabeametis kui paljudes Eestimaa kodudes.