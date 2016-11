Laulja Eda-Ines Etti (35), kes avaldas hiljuti üle pika aja uue singli "Olgu nii", tunnistas Anu Välba jutusaates "Hommik Anuga", et võtab muusikategemist rahulikumalt kui kümmekond aastat tagasi. "Kui oled seal 20ndate alguses, siis on endal tuli takus ja õudselt tahad teha ka. On vaja tõestada midagi iseendale ja teistele ka. Tahad näidata, mis sul on öelda muusikas," meenutas Ines oma lauljatee algusaega ja kinnitas, et on palju muutunud.

"Kui ma võrdlen iseennast 25selt ja praegu, siis see on täiesti erinev asi. Ma olen hästi palju rahulikum, ma olen kahe jalaga maa peal. Varem ma tahtsin, et elu oleks pidevalt üllatusi pakkuv ja tohutult vaheldusrikas, aga praegu mulle meeldib mingi rutiin, rahulikum tempo. Vanaks hakkan jääma," muigas Ines.

Ta lisas, et kipub viimasel ajal ka harvem seltskonnaüritustele: "Ma tunnen, et tahan üha rohkem olla omas ruumis, käin suhteliselt vähe väljas. Eks igasuguseid kutseid ju saadetakse, aga ma ei taha üldse eriti kusagile minna. Mulle meeldib olla kodus omas ruumis oma inimestega. Olen kuidagi kodusemaks muutunud."