Korralikuks matuseks piisab 1000 eurost, kõikjalt näpistades võib toime tulla 300 euroga.

Kui surm ühel päeval õlale koputab, võib lähedasi oodata kopsakas väljaminek. Matusekorraldajad nendivad, et kokkuhoid on võimalik, aga sel juhul tuleb pitsitada siit-sealt tseremoonia arvelt.

Tartu Krematooriumi juhataja Andres Tõnissoo kirjeldab, et tihtipeale soovivad omaksed, et nende eest korraldatakse kõik matustega seonduv. Ta kinnitab, et kuigi soovid on erinevad, saab ühe korraliku matuse juba keskmise kuupalga eest. "Minimaalne summa, mille võib tegelikult ka välja öelda, on 300 eurot ja mõningatel juhtudel isegi alla selle," ütleb ta, et siis jäetakse ära aga igasugune tseremoonia.

Tõnissoo arvab, et lahkunu ja pere soovidega arvestamine on matuste korraldamisel möödapääsmatu. "Inimesed, kes jäävad siia, peavad oma eluga edasi minema. Kui nad on lahkunu väärikalt ja traditsioone järgides ära saatnud, siis nad saavad seda rahuliku südamega teha."