Reformierakondlasest endine rahandusminister, praegune riigikogulane Aivar Sõerd peab valitsuses olnud IRLi ja tolle rahandusministrit Sven Sesterit majanduse elavdamise piduriks, tuues välja vaid mõne näite: investeeringute Eestisse suunamise pidurdumine, siiani olemata ettevõtluskonto ja soodsama dividendi tulumaksumäära rakendamine.

IRL on lahkunud valitsust süüdistanud, justnagu see muutus seisaku mootoriks ja et vaid koos Keskerakonna ja SDEga suudetakse majandusteemad ette võtta, ütleb Aivar Sõerd, tuues vaid mõne näite rahanduskomisjoni töövaldkonnast, kus majanduse elavdamise meetmed on just IRLi taga kinni. Kodumaiste investeeringute allikaks ja üheks majanduse edendamise meetmeks on pensionifondide investeeringud kohalikku majandusse, seda on Sõerdi sõnul rõhutanud ka IRLi esimees. Samas just IRLi käes oli rahandusministri portfell ja selle ministri valitsemisalasse kuulub selle teema lahendamine. "Hiljuti saatis minister Sester riigikokku uue investeerimisfondide seaduse eelnõu, millel on küll mitu positiivset elementi, aga põhiline eesmärk ei ole suunata rohkem investeeringuid Eestisse. Pigem vastupidi, mitu eksperti on öelnud, et see eelnõu pigem vähendab pensionifondide Eesti investeeringuid," sõnab Sõerd.

Pensionifondide tihedama vahetamise võimaluse lihtsustamine tähendab seda, et need peavad rohkem investeerima likviidsematesse varadesse, mida Eestis napib. Samuti võimalus investeerida indeksifondidesse, samas kui indeksifondidega hõlmatud ettevõtteid Eestis polegi. "Sester on juba kas kaks aastat järgemööda rääkinud küll ettevõtluskonto sisseviimisest, küll soodsama dividendi tulumaksumäära rakendamisest sagedastele dividendimaksjatele. Jutust pole aga asi kaugemale jõudnud, eelnõu pole ja pole ka tulemas," ütleb Sõerd.