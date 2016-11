«Ega me proovide ajal naernud, vaid muudkui harjutasime,» muheleb näitleja Raivo E. Tamm ja kohendab elegantselt hallilokilist parukat. Koos Kalle Sepaga omaaegseks popduoks Leida Sibulaks ja Hilda Koniks kehastunud mees tunnistab: «Ega seda kahehäälset lugu lihtne laulda ole. Mina ei oleks hakkama saanud, toetusin väga palju Kallele. Absoluutselt!» Kalle kiirustab lisama: «Toetusime teineteisele ja väga palju klaverile!»

Sibula-Koni lugu «Kevadkuul» võttis kurgu valusaks, kinnitab Raivo. «Ega me tahtnudki seda proovis just selle pärast ka väga kaua teha,» märgib Kalle. Et «Kevadkuul» pähe kuluks, võtsid nad endale aega laulu mitu korda kuulata, siis harjutada ja linti võtta. «Siis kuulasime oma versiooni ja tegime oma järeldused,» räägib Raivo. «Oli hirmus analüüs!»

Põhjuseks, miks nad valisid oma etteasteks just «Kevadkuul», nimetab Kalle laulu populaarsust. «See oli ju omal ajal väga suur hitt. Ikkagi Sibula-Koni kõige tuntum lugu. Ma ise mäletan seda laulu ainult fi lmist «Keskea rõõmud», sest ajal, kui seda soovikontsertides mängitati, olin liiga väike.» Raivolgi pole looga «Kevadkuul» ühtegi konkreetset noorpõlvemälestust. «Eks raadiost tulid ju kõik need lood kogu aeg,» muheleb Raivo. «Märksa rohkem mäletan Artur Rinne lauldud lugu «Mets mühiseb», sest kui see raadiost kõlas, hakkas mu vanaema seda hästi kõrge häälega kaasa laulma ja mul tuli nutt peale alati – küti kuul leiab hirve üles ja hirv saab surma. Lauluga «Kevadkuul» mul sääraseid mälestusi pole. Ju see oli lihtsalt tore ja reibas marsirütmiga lugu, kõrgelt ja mahedalt peale lauldud.»