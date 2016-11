Martin Kattai, kes on kohtu all olnud seoses peaministri ähvardamisega, on vaidlustanud nüüd kohtus kaitseliidust väljaheitmise.

Kaitseliit arvas Martin Kattai organisatsioonist välja 2014. aastal, mispeale esitas Kattai kaebuse Tallinna halduskohtule, kes seda aga läinud aastal ei rahuldanud. Kohus leidis, et Kattai avaldas Facebookis labasusi sisaldavaid tekste, mis ohustasid kaitseliidu mainet, ega ole kooskõlas kaitseliidu ülesannete ja eesmärgiga, on märkinud Delfi. Nüüdseks on Kattai halduskohtu otsuse edasi kaevanud ja esitanud apellatsioonkaebuse Tallinna ringkonnakohtule, kes asja arutab.